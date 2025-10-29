Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Merck-Aktie mit Buy

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Merck-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 127 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit mauen Quartalsergebnissen der Darmstädter. Die Jahresziele dürften sie aber bestätigen, schrieb er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Merck-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Merck konnte um 12:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 113,65 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11,75 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 93 179 Merck-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 verlor die Aktie um 17,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.