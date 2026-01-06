Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
06.01.2026 19:48:35
NIKE (NKE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
NIKE (NKE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
07.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse New York: Dow Jones legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gewinne in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
06.01.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
06.01.26
|Venezuela: US-Coup gegen Nicolás Maduro - und die Leute googeln seinen Nike-Jogginganzug (Spiegel Online)
|
05.01.26
|Gewinne in New York: So steht der Dow Jones mittags (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.mehr Analysen
|06.01.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|8 270,00
|-0,30%
|Nike Inc.
|54,18
|-2,92%
