Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
07.10.2025 10:34:40
Nordex meldet September-Aufträge über 126 Megawatt - Aktie im Plus
Auftraggeber sei der langjährige Kunde wpd, teilte der Windkraftspezialist in Hamburg mit. Die Anlagen sollen 2026 und 2027 installiert und ausgeliefert werden. Vereinbart wurde auch die Wartung der Windkraftanlagen für einen Zeitraum von 15 Jahren durch Nordex.
Am Dienstag gewinnen Nordex-Papiere via XETRA zwischenzeitlich 0,96 Prozent auf 23,16 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Analysen zu Nordex AG
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|23,14
|1,22%