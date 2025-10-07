Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Aufträge 07.10.2025 10:34:40

Nordex meldet September-Aufträge über 126 Megawatt - Aktie im Plus

Nordex meldet September-Aufträge über 126 Megawatt - Aktie im Plus

Nordex hat im September für sechs Windparkprojekte in Deutschland noch Aufträge für 21 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 125,7 Megawatt gebucht.

Auftraggeber sei der langjährige Kunde wpd, teilte der Windkraftspezialist in Hamburg mit. Die Anlagen sollen 2026 und 2027 installiert und ausgeliefert werden. Vereinbart wurde auch die Wartung der Windkraftanlagen für einen Zeitraum von 15 Jahren durch Nordex.

Am Dienstag gewinnen Nordex-Papiere via XETRA zwischenzeitlich 0,96 Prozent auf 23,16 Euro.

DOW JONES

Nordex-Aktie fester: Auftragseing für Turbinen-Lieferung

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

Analysen zu Nordex AG

01.10.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Nordex AG

