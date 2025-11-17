Nordex Aktie
|27,18EUR
|0,04EUR
|0,15%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Bundesregierung halte Berichten zufolge an ihrem Ausbauziel für Wind- und Solarenergie fest, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Nachricht komme nach einer Phase der Unsicherheit am Markt./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,30 €
|
Abst. Kursziel*:
13,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,05%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
14.11.25
|Verluste in Frankfurt: TecDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Handel: MDAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags (finanzen.at)