Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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04.06.2026 22:39:08
Nose Gear on Boeing 787-9 Dreamliner Collapses, Injuring Several Workers
The airline Lufthansa said the cause of the accident at Frankfurt Airport was under investigation. The plane can weigh 279 tons at takeoff.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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