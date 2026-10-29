Boeing Aktie
|150,14EUR
|0,68EUR
|0,45%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen von 278 auf 223 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Während der Telefonkonferenz zum dritten Quartal habe der Flugzeugbauer mit seiner Prognose für den Free-Cashflow (FCF) zwischen 2027 und 2029 deutlich enttäuscht, schrieb Douglas Harned am Mittwoch. Der Zeitplan für die Hochlaufphase der Auslieferungen des Typs 737 sei weiter nach hinten verschoben worden. Der Analyst senkte entsprechend seine Schätzungen für den FCF. Die entscheidende Frage sei nun, ob die neuen Ziele immer noch Risiken bergen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 223,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 167,14
|
Abst. Kursziel*:
33,42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 167,14
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,42%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
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|28.10.26
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|07:25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|150,02
|0,37%
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|08:00
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|tk accelis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:15
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|BASF Underweight
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|06:35
|Airbus Outperform
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|06:29
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|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
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|UBS AG
|28.10.26
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|UBS AG
|28.10.26
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|28.10.26
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|28.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets