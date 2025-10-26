Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
26.10.2025 23:45:41
Novartis agrees to buy Avidity in US$12 billion biotech deal
The full deal is expected to close in the first half of 2026, subject to the completion of the separationWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich: SMI schwächelt mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
09:29