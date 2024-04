Novartis-Aktie im Aufwind: Prognose für 2024 nach starkem Jahresstart angehoben

Wie die Novartis AG mitteilte, erwartet sie auf Konzernebene nun ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Bislang hatte Novartis für dieses Jahr ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Beim operativen Kernergebnis geht der Pharmariese für 2024 nun von einem Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bis mittleren Zehnerbereich (bisher hoher einstelliger Prozentbereich).

Im ersten Quartal wuchs der Umsatz laut Mitteilung um ein Zehntel auf 11,83 Milliarden US-Dollar. Operativ verdiente Novartis mit 3,37 Milliarden Dollar 29 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Nettogewinn kletterte um 14 Prozent auf 3,68 Milliarden Dollar. Der Kerngewinn pro Aktie stieg um 17 Prozent auf 1,80 Dollar.

"Novartis hat im ersten Quartal sowohl beim Umsatzwachstum als auch bei der Steigerung der Kerngewinnmarge ihre starke Dynamik beibehalten", kommentierte CEO Vas Narasimhan den Jahresstart laut Mitteilung. "Unsere Performance war breit abgestützt und erstreckte sich auf alle wichtigen Wachstumsmarken und Märkte, was es uns ermöglicht, unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2024 zu erhöhen."

Novartis ernennt Ex-CEO von Bristol Myers Squibb als Board-Chef

Nach zwölf Jahren als Präsident des Verwaltungsrats tritt Jörg Reinhardt bei Novartis ab. Im Jahr 2025 wird der Manager in den Ruhestand gehen, wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte. Sein Nachfolger soll Giovanni Caforio werden, ehemaliger Chef des US-Arzneimittelkonzerns Bristol Myers Squibb (BMS). "Unter seiner Führung hat sich BMS erfolgreich in ein globales Arzneimittelunternehmen mit starken Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Vermarktung verwandelt", so Novartis.

Die Aktionäre sollen auf der nächsten Generalversammlung 2025 über die Nominierung von Caforio in den Verwaltungsrat abstimmen.

Die Novartis-Aktien haben am Dienstag nach einem positiveren Geschäftsausblick zugelegt. Der Pharmakonzern übertraf im ersten Quartal die Erwartungen von Analysten teilweise deutlich und hob seine Jahresziele an. Die Papiere gewannen am Vormittag an der SIX fast 5 Prozent auf 91,62 Franken. Laut Analysten schaffte Novartis nach einem enttäuschenden vierten Quartal einen umso stärkeren Jahresstart.

Auf die einzelnen Medikamente bezogen, zeigten sich die Experten insbesondere erfreut über die starke Absatzentwicklung beim Herzmedikament Entresto. Doch auch die höher als erwartet ausgefallenen Umsätze mit Cosentyx, Kesimpta, Kisqali oder dem margenstarken Augenmittel Lucentis kamen gut an.

Aus Sicht des Vontobel-Analysten Stefan Schneider stellten die Basler die Erwartungen in den ersten drei Monaten in den Schatten. Die Resultate zeigten, wie stark die Dynamik beim Absatz und den Margen bei vielen Medikamenten sei. Der Experte geht davon aus, dass das Unternehmen in den kommenden Quartalen den Lauf fortsetzen wird.

Peter Welford vom Investmenthaus Jefferies findet ebenfalls vorwiegend positive Worte für das Ergebnis. Seines Erachtens ist vor allem die Erhöhung der Jahresvorgaben eine Überraschung.

Die Aktien von Novartis hatten in den letzten Wochen über weite Strecken einen schweren Stand. Am Freitag waren vorübergehend Kurse von weniger als 84 Franken erreicht worden, was dem tiefsten Stand in diesem Jahr entsprochen hatte. Dank der Kursgewinne vom Dienstag steht nun aber wieder ein Kursgewinn von rund 8 Prozent für 2024 auf dem Zettel.

