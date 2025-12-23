Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
23.12.2025 10:30:19
Novo Nordisk Shares Surge 7% In Tuesday Pre-Market After US FDA Approves Wegovy Pill
This article Novo Nordisk Shares Surge 7% In Tuesday Pre-Market After US FDA Approves Wegovy Pill originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
07:57
|Novo Nordisk: US-Zulassung für Abnehmpille (Spiegel Online)
|
22.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
19.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
18.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
16.12.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
15.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
15.12.25