Novo Nordisk Aktie
|42,59EUR
|0,81EUR
|1,93%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 375 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Neuverschreibungen von Ozempic und Rybelsus hätten in der Berichtswoche über dem Schnitt der Diabetes-Mittel gelegen, schrieb Yihan Li am Freitag nach Auswertung aktueller Zahlen. Als Abnehmmittel Wegovy sei der GLP-1-Wirkstoff Semaglutid noch stärker verschrieben worden./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
375,00 DKK
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
42,79 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
310,90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Yihan Li
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|42,70
|2,19%
