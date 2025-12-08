NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 500 auf 350 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spezialist für Diabetes- und Abnehmpräparate dürfte bei den Volumina von Preissenkungen in den USA profitieren, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb. Er gab aber zu Bedenken, dass seine Schätzungen für die Dänen deutlich unter dem Marktkonsens liegen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.