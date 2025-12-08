Novo Nordisk Aktie

40,52EUR -0,78EUR -1,89%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 07:36:17

Novo Nordisk Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 500 auf 350 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spezialist für Diabetes- und Abnehmpräparate dürfte bei den Volumina von Preissenkungen in den USA profitieren, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb. Er gab aber zu Bedenken, dass seine Schätzungen für die Dänen deutlich unter dem Marktkonsens liegen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41,38 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
309,60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen

07:36 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
01.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
01.12.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 40,52 -1,89% Novo Nordisk

Aktuelle Aktienanalysen

13:02 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
12:52 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
12:51 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
12:51 Prosus Overweight Barclays Capital
12:44 Airbus Kaufen DZ BANK
12:26 Unilever Buy Deutsche Bank AG
11:23 L'Oréal Neutral UBS AG
11:15 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:12 TotalEnergies Buy UBS AG
11:11 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
11:10 Enel Market-Perform Bernstein Research
11:06 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
11:04 Oracle Overweight Barclays Capital
11:04 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
10:55 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
10:49 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
09:01 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
08:58 HORNBACH Add Baader Bank
08:52 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08:50 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 Netflix Outperform Bernstein Research
08:48 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08:46 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
08:41 Verbund Underperform RBC Capital Markets
08:38 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
08:38 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:38 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
08:37 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08:31 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:30 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 Salzgitter Buy UBS AG
08:28 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:27 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
08:16 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:03 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:50 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:49 Dürr Outperform Bernstein Research
07:49 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07:48 freenet Outperform Bernstein Research
07:47 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
07:47 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:47 easyJet Outperform Bernstein Research
07:46 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:46 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research