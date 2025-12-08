Novo Nordisk Aktie
|40,52EUR
|-0,78EUR
|-1,89%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Overweight
Novo Nordisk Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 500 auf 350 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spezialist für Diabetes- und Abnehmpräparate dürfte bei den Volumina von Preissenkungen in den USA profitieren, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb. Er gab aber zu Bedenken, dass seine Schätzungen für die Dänen deutlich unter dem Marktkonsens liegen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
309,60 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Analysen zu Novo Nordisk
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|40,52
|-1,89%
