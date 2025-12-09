Novo Nordisk Aktie
|39,97EUR
|-0,35EUR
|-0,87%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 353 auf 352 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen für die Dänen am Montag an die Übernahme von Akero und aktuelle Entwicklungen am Markt für Abnehmpräparate an./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
352,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,74 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
299,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
05.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Novo Nordisk-Aktie im Blick: Konkurrenz wächst - doch neues Abnehmpräparat gibt Anlass zur Zuversicht (finanzen.at)
|
02.12.25
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Novo Nordisk rutscht ab: Antrag für höhere Wegovy-Dosis bei der FDA gestellt (finanzen.at)
|
24.11.25
|Novo Nordisk-Aktie bricht ein: Prognoserisiko und Studien-Flop belasten (finanzen.at)
|
24.11.25
|Novo Nordisk shares slump after drug failure in Alzheimer’s trial (Financial Times)
|
21.11.25
|Novo Nordisk-Aktie schwankt: Preisdruck und gesenkte Prognose verunsichern Anleger (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|13:19
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:19
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:19
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|24.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|39,73
|-1,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:51
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13:51
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|13:50
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:50
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:49
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:49
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13:43
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:19
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:18
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:15
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:10
|Netflix Buy
|UBS AG
|13:09
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:02
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12:59
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|12:58
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|12:55
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12:52
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|12:07
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:06
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|11:35
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|11:32
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|11:18
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11:17
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10:53
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|10:43
|Apple Neutral
|UBS AG
|10:43
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|10:27
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10:27
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:05
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|09:43
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|09:30
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09:29
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:18
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|09:14
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:57
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:52
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG