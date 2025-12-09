Novo Nordisk Aktie

39,97EUR -0,35EUR -0,87%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

09.12.2025 13:19:40

Novo Nordisk Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 353 auf 352 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen für die Dänen am Montag an die Übernahme von Akero und aktuelle Entwicklungen am Markt für Abnehmpräparate an./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
352,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,74 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
299,00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

Analysen zu Novo Nordisk

08.12.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
01.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 39,73 -1,46% Novo Nordisk

