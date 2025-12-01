Novo Nordisk Aktie
|41,88EUR
|-0,77EUR
|-1,79%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 315 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston rechnet in seiner Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten vom Freitag bis Jahresende mit einem weiter stagnierenden Markt für Abnehmmittel der GLP-1-Klasse./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
315,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
42,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
317,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
