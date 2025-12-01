ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 315 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston rechnet in seiner Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten vom Freitag bis Jahresende mit einem weiter stagnierenden Markt für Abnehmmittel der GLP-1-Klasse./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.