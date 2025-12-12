Novo Nordisk Aktie
|43,09EUR
|0,24EUR
|0,55%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. In Summe seien die neuesten Studienergebnisse zu einigen Gewichtssenkern der Konkurrenz leicht negativ für die eigene Abnehmpille des dänischen Pharmakonzerns, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Den im Kongress eingebrachte Gesetzentwurf, mit dem billige Medikamentenkopien beschränkt würden, sei hingegen als leicht positiv einzustufen./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
475,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,19 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
319,70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
