15.12.2025 11:12:28

Novo Nordisk Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Weston nach Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse. Die Daten zeigten die erwartete Markterholung nach "Thanksgiving"./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
295,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
42,67 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
321,15 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12.12.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
09.12.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:19 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:18 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:17 arGEN-X Neutral UBS AG
11:13 Nestlé Neutral UBS AG
11:12 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10:31 Sanofi Buy UBS AG
10:25 Sanofi Overweight Barclays Capital
09:59 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:58 UBS Buy Deutsche Bank AG
09:57 Ströer Buy Warburg Research
09:57 Roche Hold Deutsche Bank AG
09:36 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
09:33 Polytec kaufen Warburg Research
09:08 Raiffeisen Erste Group Bank
09:02 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:00 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:37 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
08:37 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
08:36 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
07:58 Nike Neutral UBS AG
07:55 Unilever Outperform Bernstein Research
07:48 BAT Overweight Barclays Capital
07:43 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:29 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Zalando Outperform RBC Capital Markets
06:33 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:28 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
12.12.25 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Oracle Kaufen DZ BANK
12.12.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
12.12.25 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 Linde Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
