16.12.2025 09:54:29

Novo Nordisk Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung wöchentlicher Verschreibungsdaten wichtiger Medikamente./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
475,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,49 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
316,40 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:54 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
12.12.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
09.12.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 42,44 -1,01% Novo Nordisk

