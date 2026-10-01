NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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01.10.2026 02:03:00

Nvidia Could Have a Monster October. Here's Why.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has had a solid 2026, rising about 21% so far this year. While that's beating the market, Nvidia investors are used to far greater returns. Fortunately for its shareholders, I think October could be the month that flips it around.

The market still isn't pricing any of Nvidia's massive expected growth in 2027 into the shares, but it could start to take that into account as the AI hyperscalers roll out their 2027 guidance for data center capital expenditures. That could confirm everything Nvidia has said about its expectations.

If this happens, Nvidia stock is primed to soar, as it's currently priced at a pretty attractive level.

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