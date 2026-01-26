NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
27.01.2026 00:51:42
Nvidia invests US$2 billion more in CoreWeave, offers new chip
The world’s most valuable company has pledged tens of billions of US dollars towards AI companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
26.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
26.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
26.01.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
26.01.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.01.26