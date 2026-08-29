NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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29.08.2026 06:00:00

Nvidia Just Locked In a $279 Billion Bet on Memory Chips

Nvidia (NASDAQ: NVDA) just told the market that it is willing to lock down more than a quarter-trillion dollars' worth of critical components to scale its data center empire. During second-quarter earnings, Nvidia CFO Colette Kress revealed that the company will be spending $279 billion on supply commitments over the next few years -- up from $119 billion only three months earlier. The reason for the jump is primarily about memory.This figure is so large that it sounds less like a purchase order and more like an industrial policy. In an environment where everyone already knows high bandwidth memory (HBM) is scarce and expanding generative models need more of it, the size and speed of Nvidia's commitment are the real story.Nvidia is not merely hedging by a quarter. It is pre-paying for the next several years of the artificial intelligence (AI) factory build-out so Blackwell systems and Vera central processing units (CPUs) can actually ship. Allow me to explain why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
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