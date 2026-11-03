NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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03.11.2026 06:00:13
Nvidia orders data centre clients to reduce China exposure
World’s biggest chipmaker tells cloud computing providers a majority of their clients must be non-ChineseWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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06:00
|Nvidia orders data centre clients to reduce China exposure (Financial Times)
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02.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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02.11.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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02.11.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
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02.11.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
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|21.09.26
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|14.09.26
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|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.