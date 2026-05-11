NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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11.05.2026 02:00:00

Nvidia Reports Earnings in May. Here's Why I'm Loading Up Before the Report.

Artificial intelligence (AI) has been the most prominent investment theme on Wall Street over the past few years. Nvidia (NASDAQ: NVDA) has benefited dramatically from this trend, with the stock up over 640% in the past three years.But with its next earnings report on May 20, investors are concerned about whether the stock has already run too far or if there is still more upside left.Here are some reasons why I am considering buying the stock before the numbers come out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.
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