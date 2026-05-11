NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.05.2026 02:00:00
Nvidia Reports Earnings in May. Here's Why I'm Loading Up Before the Report.
Artificial intelligence (AI) has been the most prominent investment theme on Wall Street over the past few years. Nvidia (NASDAQ: NVDA) has benefited dramatically from this trend, with the stock up over 640% in the past three years.But with its next earnings report on May 20, investors are concerned about whether the stock has already run too far or if there is still more upside left.Here are some reasons why I am considering buying the stock before the numbers come out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:04
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich fester (finanzen.at)
|
20:04
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
20:04
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
18:02
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
18:02
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
18:02
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
16:03
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
16:03
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|186,68
|2,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.