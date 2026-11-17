NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
17.11.2026 22:51:20
Nvidia Sales Double Under an Interim CEO: Rapid Earnings Reaction
Nvidia (NASDAQ:NVDA) reported third-quarter revenue of about $115.8 billion, more than double its total a year ago. Shares rose about 2% in after-hours trading. AI demand is still accelerating, but Nvidia is meeting it with an interim CEO, an open board investigation, and a growing pile of unpaid customer bills.
Join Motley Fool analysts LIVE as they break down Nvidia's results and what they mean for your money. [Watch live →]
Key numbers
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|146,26
|3,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX volatil -- DAX-Anleger unentschlossen-- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte mit Schwankungen. Am deutschen Aktienmarkt herrscht wenig Bewegung. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.