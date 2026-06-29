NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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29.06.2026 15:39:00
Nvidia Stock Has Underperformed the Semiconductor Sector in 2026. Will It Skyrocket in the Second Half?
It has been a frustrating year for Nvidia (NASDAQ: NVDA) investors, as the tech giant's shares have barely delivered any gains so far in 2026. The PHLX Semiconductor Sector index, for comparison, has registered remarkable gains of 79% this year.However, it is difficult to justify Nvidia's underperformance in the first half of 2026. The company is on track to deliver better results this fiscal year, driven by the artificial intelligence (AI)-fueled demand for its chips. So, will the market give Nvidia enough credit for its impressive financial performance and help the stock rally in the second half of 2026?Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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