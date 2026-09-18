NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.09.2026 10:33:00
Nvidia vs. Broadcom: Whose AI Revenue Actually Grows Faster From Here?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) are both making a fortune from the artificial intelligence (AI) boom, but they're taking very different routes to the same gold mine. One is already enormous and everywhere, while the other is still kind of betting that a handful of customers will need a whole lot more custom silicon.
So whose AI revenue growth forecast will grow faster?
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