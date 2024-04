NYSE-Handel Dow Jones am Montagnachmittag in Rot

Am Montag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,68 Prozent schwächer bei 39 537,12 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13,346 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,110 Prozent auf 39 763,74 Punkte an der Kurstafel, nach 39 807,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 39 815,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 39 491,22 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 01.03.2024, wurde der Dow Jones auf 39 087,38 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 37 689,54 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, wurde der Dow Jones mit 33 274,15 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,83 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 39 889,05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 0,97 Prozent auf 159,27 USD), Microsoft (+ 0,49 Prozent auf 422,77 USD), Dow (+ 0,43 Prozent auf 58,18 USD), Salesforce (+ 0,30 Prozent auf 302,09 USD) und Intel (+ 0,29 Prozent auf 44,30 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen 3M (-12,13 Prozent auf 93,20 USD), Home Depot (-3,29 Prozent auf 370,98 USD), Nike (-1,63 Prozent auf 92,45 USD), Boeing (-1,59 Prozent auf 189,93 USD) und Honeywell (-1,48 Prozent auf 202,22 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 162 062 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,898 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,13 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at