NYSE-Handel: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone

Der Dow Jones verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Der Dow Jones sprang im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,56 Prozent auf 37 986,40 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 13,066 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,190 Prozent auf 37 847,21 Punkte an der Kurstafel, nach 37 775,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 37 781,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 38 102,57 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,234 Prozent zurück. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 19.03.2024, bei 39 110,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 37 863,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.04.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 897,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,720 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell American Express (+ 6,23 Prozent auf 231,04 USD), JPMorgan Chase (+ 2,51 Prozent auf 185,80 USD), Amgen (+ 2,35 Prozent auf 268,93 USD), Coca-Cola (+ 2,14 Prozent auf 60,17 USD) und Travelers (+ 1,73 Prozent auf 214,07 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amazon (-2,56 Prozent auf 174,63 USD), Intel (-2,40 Prozent auf 34,20 USD), Microsoft (-1,27 Prozent auf 399,12 USD), Nike (-1,26 Prozent auf 94,53 USD) und Apple (-1,22 Prozent auf 165,00 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 26 834 788 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,875 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at