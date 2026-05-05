Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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05.05.2026 12:01:00
Offenbar Explosion beim Test des Sprühwassersystems an SpaceX-Startrampe
Kurz vor dem Start des neuen Starship ist es offenbar zu einer Explosion auf der Starbase von SpaceX in Texas gekommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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