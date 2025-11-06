IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|
06.11.2025 05:04:00
Office-Alternative aus Deutschland von Ionos und Nextcloud ist jetzt verfügbar
Mit "Ionos Nextcloud Workspace" gibt es jetzt eine deutsche Konkurrenz zu Microsoft 365. Der Verzicht auf US-Clouds soll die digitale Souveränität stärken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
