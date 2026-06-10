OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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10.06.2026 22:42:57
OpenAI Eyes 10-Gigawatt Ohio Mega Campus With Nvidia Backing
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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10.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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10.06.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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10.06.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
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10.06.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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10.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
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10.06.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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10.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
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10.06.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
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|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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