Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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27.04.2026 18:29:00

OpenAI und Microsoft lockern ihre milliardenschwere Partnerschaft

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