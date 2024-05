Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone

Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,03 Prozent höher bei 4 371,84 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 4 370,89 Punkte an der Kurstafel, nach 4 370,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 379,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 370,89 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 1,30 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 03.04.2024, den Stand von 4 410,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, einen Stand von 4 206,37 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 016,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 6,84 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 1,45 Prozent auf 7,08 GBP), Richemont (+ 1,01 Prozent auf 129,45 CHF), UBS (+ 0,86 Prozent auf 24,50 CHF), Diageo (+ 0,81 Prozent auf 27,51 GBP) und RELX (+ 0,79 Prozent auf 33,10 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Glencore (-1,72 Prozent auf 4,51 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,62 Prozent auf 44,78 CHF), AstraZeneca (-0,56 Prozent auf 120,88 GBP), Roche (-0,42 Prozent auf 213,20 CHF) und BP (-0,33 Prozent auf 5,14 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 880 984 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 531,189 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 6,08 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at