Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsende hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 4 555,66 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,052 Prozent auf 4 553,95 Punkte an der Kurstafel, nach 4 551,58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 549,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 571,95 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,47 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 15.07.2025, bei 4 503,03 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2025, den Stand von 4 522,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 444,39 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5,00 Prozent nach oben. Bei 4 826,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 3 921,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Roche (+ 2,36 Prozent auf 256,00 CHF), BP (+ 1,78 Prozent auf 4,21 GBP), Airbus SE (+ 1,71 Prozent auf 186,86 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,12 Prozent auf 5,61 EUR) und Novartis (+ 0,93 Prozent auf 99,49 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rolls-Royce (-2,50 Prozent auf 10,74 GBP), HSBC (-1,57 Prozent auf 9,39 GBP), SAP SE (-1,11 Prozent auf 237,00 EUR), BAT (-0,94 Prozent auf 41,98 GBP) und National Grid (-0,71 Prozent auf 10,44 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 28 503 632 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 279,096 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,29 zu Buche schlagen. Mit 6,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at