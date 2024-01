Optimismus in Frankfurt: DAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Der DAX gewinnt am Mittag an Wert.

Um 12:09 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0,51 Prozent auf 16 516,27 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,658 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,055 Prozent auf 16 440,66 Punkte an der Kurstafel, nach 16 431,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 16 516,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 421,20 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, lag der DAX bei 16 650,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, wies der DAX einen Stand von 15 094,91 Punkten auf. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 18.01.2023, mit 15 181,80 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Minus von 1,51 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 963,47 Punkten. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,15 Prozent auf 11,80 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,59 Prozent auf 213,30 EUR), Rheinmetall (+ 3,16 Prozent auf 336,10 EUR), Infineon (+ 2,77 Prozent auf 33,44 EUR) und Commerzbank (+ 2,14 Prozent auf 11,24 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen EON SE (-1,28 Prozent auf 12,38 EUR), Henkel vz (-0,75 Prozent auf 71,82 EUR), Beiersdorf (-0,71 Prozent auf 133,30 EUR), adidas (-0,68 Prozent auf 164,40 EUR) und Deutsche Börse (-0,58 Prozent auf 187,35 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 415 504 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 169,115 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

2024 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at