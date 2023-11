Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent fester bei 15 972,51 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,618 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,118 Prozent stärker bei 15 976,62 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 957,82 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 15 981,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 962,35 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,360 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.10.2023, betrug der DAX-Kurs 14 800,72 Punkte. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 728,41 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 23.11.2022, mit 14 427,59 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 13,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,19 Prozent auf 11,02 EUR), Covestro (+ 0,78 Prozent auf 47,77 EUR), Bayer (+ 0,75 Prozent auf 33,06 EUR), SAP SE (+ 0,60 Prozent auf 142,00 EUR) und Continental (+ 0,49 Prozent auf 69,26 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-3,36 Prozent auf 279,30 EUR), Commerzbank (-0,45 Prozent auf 10,97 EUR), Infineon (-0,45 Prozent auf 33,32 EUR), Deutsche Bank (-0,43 Prozent auf 11,07 EUR) und Porsche (-0,41 Prozent auf 87,92 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 313 466 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 163,103 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,70 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,90 Prozent.

