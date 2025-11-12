TUI Aktie

7,63EUR 0,32EUR 4,38%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

12.11.2025 16:20:47

TUI Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach vorläufigen Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Der operative Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 entspreche der Konsensschätzung, trotz leicht verfehlter Umsatzerwartungen, schrieb Richard J. Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das währungsbereinigte Ebit-Wachstum von 12,6 Prozent habe jedoch den oberen Bereich der Unternehmensprognosespanne von 9 bis 11 Prozent übertroffen./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:49 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

