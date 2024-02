Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag stärker

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,86 Prozent stärker bei 13 871,92 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 114,492 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,562 Prozent auf 13 831,35 Punkte an der Kurstafel, nach 13 754,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 909,86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 831,35 Zählern.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,815 Prozent. Vor einem Monat, am 02.01.2024, wies der SDAX 13 821,19 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, wies der SDAX einen Wert von 12 666,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 500,45 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 0,367 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit ADTRAN (+ 6,94 Prozent auf 6,70 USD), MorphoSys (+ 6,38 Prozent auf 43,21 EUR), SFC Energy (+ 3,02 Prozent auf 17,74 EUR), PVA TePla (+ 2,95 Prozent auf 21,64 EUR) und DEUTZ (+ 2,54 Prozent auf 5,86 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,53 Prozent auf 45,14 EUR), Drägerwerk (-1,48 Prozent auf 46,55 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,12 Prozent auf 6,38 EUR), Fielmann (-1,00 Prozent auf 45,42 EUR) und Bilfinger SE (-0,93 Prozent auf 38,48 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 340 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 11,360 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Südzucker-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

