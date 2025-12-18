Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der TecDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am vierten Tag der Woche wieder ab.

Um 09:12 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent auf 3 523,65 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 553,238 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,110 Prozent schwächer bei 3 523,84 Punkten, nach 3 527,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 526,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 520,92 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 1,01 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 416,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, lag der TecDAX bei 3 655,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 504,98 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 2,53 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 010,36 Zählern.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit PNE (+ 1,43 Prozent auf 9,92 EUR), Nemetschek SE (+ 0,98 Prozent auf 92,65 EUR), IONOS (+ 0,39 Prozent auf 25,85 EUR), SAP SE (+ 0,29 Prozent auf 207,65 EUR) und freenet (+ 0,28 Prozent auf 29,10 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-3,45 Prozent auf 33,00 EUR), JENOPTIK (-1,69 Prozent auf 18,57 EUR), Siltronic (-1,32 Prozent auf 44,96 EUR), Nordex (-0,97 Prozent auf 28,62 EUR) und AIXTRON SE (-0,79 Prozent auf 16,34 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 192 909 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235,290 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,50 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

