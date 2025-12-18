SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Profitabler SMA Solar-Einstieg?
|
18.12.2025 10:03:28
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SMA Solar-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die SMA Solar-Aktie bei 14,19 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 7,047 SMA Solar-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.12.2025 240,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,18 EUR belief. Damit wäre die Investition um 140,87 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar belief sich zuletzt auf 1,20 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 wurden SMA Solar-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein SMA Solar-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
