Optimismus in Paris: CAC 40 zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Am Freitag gewinnt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,29 Prozent auf 7 456,48 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,246 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,087 Prozent fester bei 7 441,56 Punkten, nach 7 435,07 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 438,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 486,56 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 1,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.08.2024, notierte der CAC 40 bei 7 275,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.06.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 708,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 222,57 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,988 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 128 232 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,224 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,09 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at