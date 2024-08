Optimismus in Paris: nachmittags Pluszeichen im CAC 40

Am Montag geht es im CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,16 Prozent auf 7 589,43 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,340 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,013 Prozent fester bei 7 578,02 Punkten, nach 7 577,04 Punkten am Vortag.

Bei 7 601,13 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 577,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 26.07.2024, bei 7 517,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, notierte der CAC 40 bei 8 094,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der CAC 40 auf 7 229,60 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 0,778 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 029,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 ist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 51 135 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 340,240 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Die Stellantis-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at