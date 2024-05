Optimismus in Wien: ATX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Der ATX schloss am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 3 651,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 119,542 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,006 Prozent tiefer bei 3 650,94 Punkten, nach 3 651,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 639,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 659,03 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 2,54 Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 560,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, lag der ATX noch bei 3 348,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, lag der ATX bei 3 060,76 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 7,03 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 2,06 Prozent auf 34,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,78 Prozent auf 21,68 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,40 Prozent auf 116,00 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,06 Prozent auf 23,80 EUR) und Andritz (+ 0,65 Prozent auf 54,45 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Vienna Insurance (-2,00 Prozent auf 29,35 EUR), OMV (-1,00 Prozent auf 45,36 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,88 Prozent auf 39,50 EUR), voestalpine (-0,30 Prozent auf 26,30 EUR) und Wienerberger (-0,17 Prozent auf 34,54 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 291 091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,004 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

2024 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

