Optimismus in Wien: So entwickelt sich der ATX mittags

Am Montagmittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Montag gewinnt der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,25 Prozent auf 3 681,02 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 117,826 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,004 Prozent schwächer bei 3 671,63 Punkten, nach 3 671,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 670,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 688,88 Punkten.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 3 609,47 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, bei 3 564,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 214,55 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 1,26 Prozent auf 17,69 EUR), BAWAG (+ 1,20 Prozent auf 67,35 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,14 Prozent auf 106,60 EUR), Lenzing (+ 1,10 Prozent auf 32,10 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,02 Prozent auf 29,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen DO (-1,17 Prozent auf 151,80 EUR), Andritz (-1,16 Prozent auf 55,60 EUR), Wienerberger (-0,73 Prozent auf 32,68 EUR), AT S (AT&S) (-0,57 Prozent auf 19,05 EUR) und Österreichische Post (-0,49 Prozent auf 30,75 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 87 208 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 25,883 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

