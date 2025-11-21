ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Raiffeisen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 21.11.2015 wurde die Raiffeisen-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 64,704 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2025 auf 32,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 114,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 111,45 Prozent gesteigert.

Raiffeisen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at