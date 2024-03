Optimismus in Zürich: SMI klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,21 Prozent fester bei 11 730,43 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,257 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,232 Prozent höher bei 11 732,83 Punkten, nach 11 705,71 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 740,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 11 687,14 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,863 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 414,38 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 28.12.2023, mit 11 057,55 Punkten bewertet. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, bei 10 839,11 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,01 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 11 799,91 Punkte. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 1,30 Prozent auf 229,70 CHF), Logitech (+ 1,28 Prozent auf 80,76 CHF), Holcim (+ 0,99 Prozent auf 81,66 CHF), Lonza (+ 0,90 Prozent auf 540,20 CHF) und Novartis (+ 0,82 Prozent auf 87,37 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil UBS (-1,81 Prozent auf 27,74 CHF), Sonova (-0,72 Prozent auf 261,10 CHF), Swiss Re (-0,69 Prozent auf 115,95 CHF), Swisscom (-0,68 Prozent auf 551,40 CHF) und Alcon (-0,64 Prozent auf 74,74 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 936 048 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 255,483 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at