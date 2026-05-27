Oracle Aktie

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28.05.2026 01:47:49

Oracle vs. ServiceNow: Which Artificial Intelligence (AI) Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

The race for enterprise artificial intelligence dominance has created a fascinating divide between established giants and high-growth disruptors. Investors today must decide if Oracle (NYSE:ORCL) or ServiceNow (NYSE:NOW) is the better buy.Oracle remains a cornerstone of the data world by pivoting its massive database business toward cloud infrastructure. Meanwhile, ServiceNow has built a dominant platform for automating complex business workflows through artificial intelligence. Both companies play critical roles in the modern digital economy, but they offer very different financial profiles for your portfolio.As a long-standing titan among tech stocks, Oracle has successfully shifted its focus from legacy database software to modern cloud infrastructure. The company sells a wide range of cloud applications and hardware to organizations in more than 145 countries. The company employs 162,000 people and serves customers across diverse industries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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