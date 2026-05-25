Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Bewertung im Fokus 25.05.2026 17:13:56

Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie

Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie

Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die Beiersdorf-Aktie aus.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der am chinesischen E-Commerce-Markt für Beauty-Produkte umgesetzte Bruttowarenwert (GMV) sei im April leicht angestiegen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm beobachteten, global agierenden Anbieter jedoch hätten im Schnitt mit einem GMV-Rückgang um zehn Prozent schwach abgeschnitten. Beiersdorf habe Wachstum erzielt, das aber deutlich geringer gewesen sei als in der Zeit davor.

Aktienauswertung: Die Beiersdorf-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 73,16 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 29,85 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58 094 Beiersdorf-Aktien. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 20,8 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 05.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Beiersdorf AG,gopixa / Shutterstock.com

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