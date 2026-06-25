Beiersdorf Aktie
|74,18EUR
|0,68EUR
|0,93%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 80 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern stehe aufgrund des derzeit ausbleibenden Wachstums und steigender Kosten unter Margendruck, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse verstärkt investieren, um im Wettbewerb zu bestehen. In die Aktie sei schon etwas Margenrisiko eingepreist, mögliche Bedenken zum Geschäftsmodell könnten aber noch Druck ausüben./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
74,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,79%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
74,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,63%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:30
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
24.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
24.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)