FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 80 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern stehe aufgrund des derzeit ausbleibenden Wachstums und steigender Kosten unter Margendruck, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse verstärkt investieren, um im Wettbewerb zu bestehen. In die Aktie sei schon etwas Margenrisiko eingepreist, mögliche Bedenken zum Geschäftsmodell könnten aber noch Druck ausüben./rob/tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET



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