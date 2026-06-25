Beiersdorf Aktie

74,18EUR 0,68EUR 0,93%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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25.06.2026 13:20:17

Beiersdorf Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 80 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern stehe aufgrund des derzeit ausbleibenden Wachstums und steigender Kosten unter Margendruck, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse verstärkt investieren, um im Wettbewerb zu bestehen. In die Aktie sei schon etwas Margenrisiko eingepreist, mögliche Bedenken zum Geschäftsmodell könnten aber noch Druck ausüben./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
74,30 € 		Abst. Kursziel*:
-5,79%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
74,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,63%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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