Beiersdorf Aktie

75,16EUR 0,14EUR 0,19%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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30.06.2026 13:37:39

Beiersdorf Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 93 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Seit Anfang 2025 stottere der Wachstumsmotor Nivea, konstatierte Thomas Maul am Dienstag. Nach einem Umsatzrückgang von 7 Prozent im Auftaktquartal rechnet er für die Dachmarke im zweiten Jahresviertel mit einem organischen Minus von 6 Prozent. Der Experte reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2026 und 2027./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Halten
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
75,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
75,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 75,08 0,08% Beiersdorf AG

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11:22 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
11:09 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:00 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:59 RELX Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:49 Hermès Outperform Bernstein Research
10:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
09:58 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
09:58 Prosus Buy Deutsche Bank AG
09:57 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
09:04 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:03 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:03 UBM Development Erste Group Bank
09:01 K+S Sell Deutsche Bank AG
08:56 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:56 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:54 Zalando Buy Deutsche Bank AG
08:47 Jungheinrich Buy Warburg Research
08:46 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:44 GSK Underweight Barclays Capital
08:44 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
08:43 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:42 BAT Buy Deutsche Bank AG
08:30 Siemens Hold Deutsche Bank AG
08:27 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08:25 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 adidas Buy Deutsche Bank AG
08:07 Heidelberg Materials Buy UBS AG
08:06 easyJet Neutral UBS AG
07:41 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Siemens Buy UBS AG
07:27 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:22 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:21 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:09 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
06:55 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
06:42 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 Prosus Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
06:38 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
06:37 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
06:26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
29.06.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
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