Beiersdorf Aktie
|75,16EUR
|0,14EUR
|0,19%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 93 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Seit Anfang 2025 stottere der Wachstumsmotor Nivea, konstatierte Thomas Maul am Dienstag. Nach einem Umsatzrückgang von 7 Prozent im Auftaktquartal rechnet er für die Dachmarke im zweiten Jahresviertel mit einem organischen Minus von 6 Prozent. Der Experte reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2026 und 2027./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Halten
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
75,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
75,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|13:37
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:37
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|13:37
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|75,08
|0,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:09
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|13:37
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|12:09
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:23
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:00
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:03
|UBM Development
|Erste Group Bank
|09:01
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:56
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:54
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|08:46
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:44
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:44
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|08:43
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:42
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08:25
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:06
|easyJet Neutral
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Siemens Buy
|UBS AG
|07:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:55
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.