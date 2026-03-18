Beiersdorf Aktie
|74,96EUR
|0,34EUR
|0,46%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Es handele sich hierbei nicht um ein vorübergehendes Phänomen, und die Unternehmen müssten erklären, wie sie sich in einer Welt schwachen Wachstums behaupten wollen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Underperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
74,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,29%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
74,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,62%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
17.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
17.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
17.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
17.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
16.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)