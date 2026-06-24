Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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24.06.2026 07:27:43

Beiersdorf Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
71,32 € 		Abst. Kursziel*:
33,20%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
71,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,43%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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