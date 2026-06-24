Beiersdorf Aktie
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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
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Unternehmen:
Beiersdorf AG
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
95,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
71,32 €
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Abst. Kursziel*:
33,20%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
71,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,43%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
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KGV*:
-
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